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意大利盃八強　國際米蘭1:0阿特蘭大

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】意大利盃，爭取衛冕的國際米蘭率先晉身四強，半準決賽主場1比0淘汰阿特蘭大。
上一圈千辛萬苦，鬥到加時才反勝乙組的帕爾馬，國際米蘭再在聖西路主場鬥阿特蘭大，41分鐘被門柱作弄。擋住土耳其中場查蘭諾古的遠射，「藍黑兵團」未能領先。
經歷互無紀錄的上半場，既是上屆冠軍，亦是8屆盟主，國際米蘭繼續找方法打破僵局。57分鐘找到了。得到阿根廷中鋒拿達路馬天尼斯幫助，達美安建功。
試圖收復失地的阿特蘭大，餘下時間希望找出對方防線的破綻，就是找不到。喀麥隆門將安蘭拿守住最後一關。國際米蘭贏1比0，衛冕之路再過一關，四強的對手將是祖雲達斯或拉素。
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