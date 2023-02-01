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財政預算案｜中總蔡冠深對今年經濟樂觀 不反對派消費券
i-Cable
2023年02月01日
【有線新聞】香港中華總商會（中總）會長蔡冠深表示不反對財政預算案再派消費券，「因為個別行業當然希望派消費券，我們亦不會反對。我們覺得將市場營商環境做好，希望大家有生意做。做生意的，如果能夠賺到錢，怎會希望政府補貼，因為香港是自由社會。」
本港去年經濟收縮3.5%，蔡冠深：「對今年經濟樂觀，通關後香港轉口貿易，金融和專業服務應發展得不錯，期望（政府）撤銷核酸檢測要求，令通關更便利。而中總將出訪中東及歐盟，將商機帶回香港。」
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