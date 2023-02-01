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通關｜羅湖商業城物管公司發通告　稱口岸下周一通關

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】羅湖口岸何時重開官方至今未有公布，口岸旁邊的羅湖商業城有商戶收到物管公司通知，下星期一會通關。
物業管理公司今日發出通告，提到羅湖口岸會在本月6日通關，提醒商戶利用未來幾天盡快整理、添置貨物，通關首天必須開門營業，請他們務必支持配合。
兩地政府至今未有公布羅湖口岸通關的確實日期，政府晚上回覆說有信心很快可以全面通關，包括取消核酸檢測要求和人數限額，以及開放更多關口。
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