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英內政部：兩年逾14萬港人藉BNO移英、貢獻良多　駐港公署斥包庇反中亂港

  • i-Cable
  • 2023年02月01日
【有線新聞】英國推出BNO簽證兩年，超過14萬4千人獲批移居英國，外交部駐港公署強烈譴責，促請英方立即放棄干預香港事務。
英國內政部總結過去兩年，表示移英港人對當地社會及經濟貢獻良多，英方會繼續履行對香港的道德和歷史承諾。外交部駐港公署發言人反駁英國公然違反中英雙方有關約定，以港區國安法為借口，為反中亂港分子提供保護傘，暴露以港遏華的險惡用心，促請英方立即停止借BNO問題，為反中亂港分子包庇開脫。
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