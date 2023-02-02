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日日有頭條：13年政府設熱線助港人訂購奶粉
i-Cable
2023年02月02日
【有線新聞】本港曾因為水貨客搶購而出現奶粉荒，當局推出多項措施打擊藥房囤貨和抬價，並設立廿四小時熱線協助巿民訂奶粉。
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