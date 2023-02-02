建築師隨團訪中東　冀藉綠色建築經驗　助阿布扎比升級轉型　稱會說好香港故事

【有線新聞】行政長官李家超星期六將率團出發訪問沙特阿拉伯及阿聯酋，有代表團成員希望透過行程向當地商界好好介紹香港，講好故事。

建築師何力治（Nicholas）的設計公司十多年前到阿聯酋承接項目，但08年因金融海嘯撤走，將會重返阿聯酋阿布扎比，以香港興建綠色建築的經驗，協助當地智慧城市升級轉型。

何力治：「大家都知道中東是較熱的地區，建築設計、加建改建時第一，令大樓可無動力製冷，不用電下可被動式令它沒那麼熱，令它涼一點，這在建築設計有方法，香港也有用。」

作為出訪中東的代表團成員之一，去年李家超到泰國出席APEC峰會，他也有隨團。這次除了談生意外，他亦希望可以重新介紹香港，「我在泰國時舉辦過早餐會，與亞太經合的朋友分享過，其實他們根本不知道原來香港的綠色金融過去幾年有甚麼新發展。他們也根本不知道西九文化區落成，很多人以為香港都是『炒冷飯』，做老本行，金融、貿易、服務三件事，可能連同物流、四件，但其實香港有很多新事物可提供，所以第一步最重要是重新連繫，講好故事給他們知道。」

何力治希望透過了解當地的發展願景，再尋求更多合作機會。