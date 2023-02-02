Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享

【有線新聞】影音串流平台大行其道，不少人都與家人朋友共享帳戶「開心Share」。網上娛樂串流平台Netflix今年首季將開始限制家庭用戶「共享密碼」，向非同住者收取額外費用，「一人價錢數人睇片」未來或成絕響，但只要符合一個條件，仍然可以共享帳戶。

據Netflix官網說明，與主要帳戶不同住的用戶需要使用自己的帳戶觀賞影片或額外繳費，Netflix會以IP地址、裝置識別碼，以及與登入裝置相關的帳戶活動識別是否同住。

Netflix打擊共享帳戶。unsplash圖片

每月連住所Wi-Fi 保共享身份

只要觀賞Netflix的裝置是使用主要帳戶家中的網路連線，就會界定為同住者，不需要繳付額外費用或驗證，但必須至少每31日連接主要用戶居所的Wi-Fi，並打開一次Netflix應用程式或網站觀看一次內容，將裝置加入到「受信任」裝置清單中，以保存同住者身份，一段時間內就無需驗證。

旅行可維持共享 新裝置登入需驗證

至於去旅行時亦可以共享帳戶，Netflix稱只要是主要帳戶或是同住者，通常都毋須驗證就可以使用Netflix服務。

而當一個新裝置在不同位置登入時，Netflix會向主要帳戶持有人的電郵或手機號碼發送鏈結，打開後會收到一個四位數的驗證碼，輸入成功後，允許連續七日登錄並使用該帳號。

偵測非同住者登入 主要帳戶需15分鐘內驗證

Netflix指，如果不願繳付額外費用又被偵測到有不屬於同住者的裝置登入帳戶， 會要求用戶在該裝置進行驗證，Netflix會將驗證碼傳送到主要帳戶擁有人的電郵或手機，用戶須在15分鐘內於需要驗證的裝置上輸入該驗證碼。

Netflix今次推行的措施主要針對電視裝置，因為非同住者難以用電視連接到主要帳戶位置的Wi-Fi，預料措施有效打擊電視用戶共享帳號的情況。