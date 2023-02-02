日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元

【有線新聞】日本一名17歲高中生最近到連鎖迴轉壽司店壽司郎用膳，其間用舌頭舐醬油樽及杯子，又以手指蘸口水觸摸運輸帶上的壽司，引起一連串風波。壽司郎受事件影響，生意一落千丈，母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價事後單日蒸發逾10億港元。

片段在1月29日開始流傳，事件發生在壽司郎位於岐阜縣的正木分店，當時該名金髮高中生眼看四周，確認附近沒有店員後，先舔豉油罐，又從櫃枱拿水杯舔了一圈，再放回原位，最後更將手指放進口內，再塗抹在運輸帶上的壽司，其後豎起拇指，狀甚興奮。

涉事高中生被「起底」後仍不以為意，但事件發酵後，父母帶他向壽司郎道歉，但店方拒絕接受，指事件威脅到食品安全，會遁刑事與民事途徑究責。FOOD & LIFE COMPANIES指，事後分店已更換以及清潔所有豉油樽及茶杯，如果顧客有要求，會隨時更換已消毒的用具。

一名忠實顧客事後繼續到壽司郎用餐，發現店內相當冷清，並將影片分享至Twitter，吸引超過600萬人觀看。該名顧客強調，影響沒有造假，並要引起事端的高中生反省自己的行為。

事件爆發後，壽司郎生意嚴重受影響，更連帶股價大幅下跌，自片段1月29日傳出後，壽司郎母公司FOOD & LIFE COMPANIES股價急挫，30日收市報3015，31日則報2870，市值單日蒸發168.2億日圓，約逾10億港元。