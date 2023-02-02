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獨立調查｜高永文反對設獨委會　指會製造更多內耗　譚耀宗稱不須過急檢討

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】行政會議成員高永文和全國人大常委譚耀宗都反對成立獨立委員會檢討疫情，高永文認為會製造內耗。
行政會議成員高永文：「一個所謂獨立調查，而且要找出錯失的建議，我極大保留、不贊成，只會更進一步令香港各方面機構被檢討工作癱瘓，可能會製造香港更多內耗。」
全國人大常委譚耀宗：「會做檢討，政府內部（檢討）的我覺得都可以。我們目的是希望了解過去幾年（政府）就疫情變化所採取的措施，但我認為是否需要如此急，因為政府目前很多工作做。」
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