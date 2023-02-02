北韓：美韓軍演令局勢陷入極危險邊緣

【有線新聞】北韓外務省嚴斥，美韓軍演令半島局勢陷於極其危險邊緣，警告會作出超強硬回應。韓美防長早前會面，商量加強威懾力應對北韓後，雙方舉行聯合軍演，美軍更出動B1戰略轟炸機。

美國的B-1B戰略轟炸機，還有F-35B及F-22，及南韓派出的F-35A隱形戰機，周三在朝鮮半島西部的黃海上空，舉行本年度首次聯合空演。

南韓國防部表示，是要提升兩國空軍的聯合作戰及協同能力，同時體現美方應對北韓核武及導彈威脅，及向南韓提供延伸威懾的意志及能力，反映兩國作為「行動同盟」，有決心應對北韓任何挑釁和威脅。

美國防長奧斯汀演習前一日，才在首爾與南韓防長李鐘燮會面。雙方承諾擴大軍演規模及範圍，又會加強延伸威懾合作，美方亦會調派更多戰略裝備到南韓。

北韓外務省發聲明，批評美韓敵對行為，將朝鮮半島局勢推向「極端紅線」，陷於極其危險邊緣。警告將根據「以核還核、以正面對抗回擊正面對抗」的原則，作出超強硬回應。 對於奧斯汀提到會派出更多戰略裝備，北韓指責美方要將半島變成巨大火藥庫及岌岌可危的戰地。只要美國奉行敵對政策，平壤對任何接觸和對話都不感興趣。