返回
按輸入鍵開始搜尋

你好香港｜政府送50萬張免費機票吸引旅客　李家超：新一年商舖丁財兩旺

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】政府推出「你好，香港！」大型全球宣傳活動，包括送出50萬張免費機票給全球各地旅客來港。
行政長官李家超：「歡迎世界每個角落的旅客、投資者、企業家、創新者一起來到香港感受我們的活力、擁抱機遇、大展鴻圖。有朋自遠方來，不亦樂乎，就讓每一名香港市民盡好地主之誼，歡迎海內外人士來到香港，讓他們親身體驗我們的好客之道。我們期待各位新朋友、老朋友跟我們說一句：Hello你好，來到香港。」
李家超說宣傳活動有四大重點，除送出免費機票外，不同旅遊景點及主題公園等亦會推出優惠，未來亦會舉行馬拉松、七人欖球賽等盛事，相信可吸引高消費力的過夜旅客。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜　腹痛嘔血送院　醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
2023年01月27日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
一線搜查｜天文台料「人日」再凍過　一區只有7度　氣溫重回「2字頭」要等呢個時候
2023年01月26日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽　最平$90！最快6小時有結果　港人外遊必知
2023年01月31日
日本36歲女演員千葉美裸上月輕生離世　曾揭發名導園子溫性侵事件　疑不敵誹謗壓力萌死念
2023年01月27日