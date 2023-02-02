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你好香港｜政府送50萬張免費機票吸引旅客 李家超：新一年商舖丁財兩旺
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2023年02月02日
【有線新聞】政府推出「你好，香港！」大型全球宣傳活動，包括送出50萬張免費機票給全球各地旅客來港。
行政長官李家超：「歡迎世界每個角落的旅客、投資者、企業家、創新者一起來到香港感受我們的活力、擁抱機遇、大展鴻圖。有朋自遠方來，不亦樂乎，就讓每一名香港市民盡好地主之誼，歡迎海內外人士來到香港，讓他們親身體驗我們的好客之道。我們期待各位新朋友、老朋友跟我們說一句：Hello你好，來到香港。」
李家超說宣傳活動有四大重點，除送出免費機票外，不同旅遊景點及主題公園等亦會推出優惠，未來亦會舉行馬拉松、七人欖球賽等盛事，相信可吸引高消費力的過夜旅客。
李家超
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