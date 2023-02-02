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巴裔漢偷啤酒腳踢便利店員腹部致死 陪審團一致裁定謀殺罪成 官明言終身監禁
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2023年02月02日
【有線新聞】一名巴基斯坦裔男子三年前在便利店偷啤酒，將店員踢至重傷不治，陪審團一致裁定謀殺罪成，下星期一判刑。
案發2019年12月底，30歲被告在便利店拿走兩罐啤酒沒有付款，店員跑出去追討。有目擊者看到被告腳踢店員腹部，店員的耳、鼻及口大量出血，留醫兩日後不治。被告否認謀殺罪，說死者又不斷以種族歧視字眼及粗言穢語罵他，他被激怒後推死者落地再腳踢。
9人陪審團退庭商議5小時，一致裁定謀殺罪成。法官說終身監禁是唯一判刑，被告另外承認盜竊罪，兩罪一併押後至下周一處理。
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