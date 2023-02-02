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你好香港｜廠商會料帶動香港下半年經濟　飲食業擬推優惠配合

  • i-Cable
  • 2023年02月02日
【有線新聞】廠商會相信「你好，香港！」宣傳活動可帶動本地消費，飲食業亦計劃推出優惠配合。
廠商會副會長黃家和：「100元可以換領飲品或其他消費，使客人可以消費，光顧餐飲業當然是好事，我相信整個行業17,000多間食肆準備迎接多些旅客來香港。」
廠商會會長史立德：「香港過去是一個購物天堂，很多外地人很喜歡來香港購物，購買香港品牌、食品、金飾、珠寶等，認為有一定品質和信譽保證，我認為可以帶動香港下半年經濟起飛。」
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