室內口罩令｜日韓逐步解禁　民眾卻不賣帳　習慣成自然？擔心受感染？

【有線新聞】隨著新冠疫情趨向被視為「風土病」，亞洲多國都相繼分階段撤銷口罩令，大力爭取海外遊客到訪，而作為港人旅遊「首選」之列的日本、南韓，亦已不再強制要求室內戴口罩。雖然官方力爭全面復常，但民眾經歷近3年的「戴罩人生」，反而傾向繼續載口罩，呼吸自由空氣與避免感染成為爭論焦點。

民眾：拿下很奇怪

據韓聯社報道，當地早前解除室內強制戴口罩，但民眾並未準備好放鬆戒心，食肆內人們候餐時仍戴上口罩，到吃喝時才會拿下。至於在地鐵月台，甚至室外車站，大多數人都戴著口罩。報道引述民眾直言：「拿下口罩就覺得很奇怪，它已經變成我的一部分了」。當地英文傳媒阿里郎新聞則指出，有學生整個高中時期都得戴口罩，也已經習慣了。

至於已定於5月免除室內口罩令的日本，據報部分企業已提前鬆綁，允許員工視乎情況決定要不要戴口罩。NHK引述行銷業者林雅之說，「我認為大家不戴口罩可以更好交流，現在是時候停止在辦公室強制戴口罩，但也會允許想戴的人繼續戴。」目前還是有6到7成員工習慣性戴上口罩。

學者：遮臉感到安心

《紐約時報》則指出，對於許多亞洲人來說戴口罩被視為「良好禮儀」，是防止他人染病的一種常見禮貌，「尤其是人們永遠不知道周圍的人是否免疫系統較弱，或與易受感染者住在一起」。南韓文化研究學者金相珉則認為口罩讓許多人擺脫社會壓力，「人們對自己的臉被遮住感到安心，把臉露出來讓他們感到有些不舒服。」

另一港人旅遊勝地的台灣，當局原本今日（2日）公布室內口罩鬆綁細節，但由於考慮低溫天氣增加醫療壓力、新春連假出現確診數反彈，以及各部會意見尚需時間溝通，決定暫緩宣布。不過，台灣於去年12月已放寬室外口罩令，但境外赴台旅客及自主管理期確診者，外出仍需要佩戴口罩。