中日外長通電話談及台灣、釣魚島議題

【有線新聞】外長秦剛與日本外相林芳正通電話。林芳正表示中方再次邀請他訪華。

這次是秦剛去年底上任外長之後，首次與林芳正對話。秦剛稱希望日方在歷史、台灣等重大問題上重信守諾、謹言慎行，在軍事安全領域慎重行事，制止右翼勢力就釣魚島問題作出挑釁。中方願與日方保持高層級溝通，推動雙邊關係沿正確軌道改善發展。

秦剛形容中日經濟彼此依存互惠，希望日方按市場自由開放精神，開展對華經貿科技合作，又提到中方嚴重關切日方單方面決定，向海洋排放核污染水。