簡約公屋｜楊永杰：不投反對票　稱政府承諾七年後交還用地

【有線新聞】立法會議員楊永杰說，當局承諾七年後交還啟德簡約公屋項目用地，他不會在立法會工務小組會議中投反對票。

楊永杰出席A4聯盟茶聚時說，從來不反對興建簡約公屋，只是擔心啟德選址建屋影響核心商業區規劃，發展局現時承諾七年後釋出地皮。他考慮在下周的工務小組會議改投棄權票，又會與啟德居民見面，了解他們的疑慮。