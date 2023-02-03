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簡約公屋｜楊永杰：不投反對票 稱政府承諾七年後交還用地
i-Cable
2023年02月03日
【有線新聞】立法會議員楊永杰說，當局承諾七年後交還啟德簡約公屋項目用地，他不會在立法會工務小組會議中投反對票。
楊永杰出席A4聯盟茶聚時說，從來不反對興建簡約公屋，只是擔心啟德選址建屋影響核心商業區規劃，發展局現時承諾七年後釋出地皮。他考慮在下周的工務小組會議改投棄權票，又會與啟德居民見面，了解他們的疑慮。
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