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跨境學童｜下周三起中學生可來港上課　幼、小學生本月尾復課　學校可代辦回港證

  • i-Cable
  • 2023年02月03日
【有線新聞】下星期三起跨境中學生可以來港上面授課，跨境幼稚園及小學生亦可於本月22日復課。
政務司司長陳國基：「分開兩個階段推展這個工作是基於不同年級學生的自理能力以及過關便利、校巴服務等等相關配套的需要，務求跨境學生可以在安全有序、便捷回港參與面授課，教育局會繼續和相關部門、學界、校巴營運商緊密聯繫，向跨境學生提供適切支援。」
教育局局長蔡若蓮就說考慮到全面通關初期出入境管制站可能比較繁忙，此安排跨境學童最早在全面通關兩日後才復課，跨境生可經學校代辦申領回港證，入境處會盡快處理。
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