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TikTok爭議｜「鎮定劑挑戰」忽流行　15小學生集體服藥鬥清醒　全數送院急救

  • News Editor
  • 2023年02月03日
TikTok爭議｜「鎮定劑挑戰」忽流行　15小學生集體服藥鬥清醒　全數送院急救

【有線新聞】社交平台盛行各種「線上挑戰」，但危險挑戰一直屢禁不絕。毒品犯罪猖獗的墨西哥近期突然興起「鎮定劑挑戰」，當地就有15名小學生在Tiktok（海外版抖音）看到後「集體挑戰」，服用藥物後看誰可保持清醒最長時間，結果全數送院急救。

保持清醒　最長時間為贏家

綜合外媒報導，事發在中北部城市瓜納華托（Guanajuato），15名小學生在Tiktok看到近期流行的「鎮定劑挑戰」影片，決定於上月30日共同挑戰。這項危險挑戰是指服用鎮定劑後，參與者中誰可以保持清醒，最長時間者為贏家。這15名小學生「果不其然」全部送院急救。事件隨即引起當地政府與民眾高度關注。

墨國暫揭四宗　急發全國警告

據報類似事件在該國近期開始出現，去年底以來已至少四宗，墨西哥城揭發有8名學生濫用鎮定劑，蒙特雷則有3名中學生「挑戰」後送院。墨西哥衛生部於前幾天便發出全國警告，直斥鎮定劑挑戰很危險，卻仍有民眾嘗試，甚至未持處方採購鎮定劑。而涉事的15名學生就讀五或六年級，暫未知他們如何取得鎮定劑。

瓜納華托市長納瓦羅（Alejandro Navarro）直言對事件「感到遺憾」，呼籲家長應該監督小孩使用社交媒體，更認為兒童不該擁有社交媒體帳號。當局則嚴正警告，亂服鎮定劑有可能造成嗜睡、噁心、記憶錯亂等問題，嚴重者更可導致昏迷死亡。

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