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理大衝突｜突圍逃離時被捕 三被告開審後認暴動罪 還柙下周四判刑
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2023年02月03日
【有線新聞】2019年理大衝突，8人被控暴動，再有3人開審後認罪，還柙至下周四判刑。
案情指2019年11月18日，大批佔據理大的示威者企圖突圍逃離，3名被告逃走至尖沙咀科學館後被捕。辯方求情時指26歲無業男被告已知錯，希望在傳召證人階段前認罪獲得減刑；另外兩名被告現為夫婦，她為丈夫寫求情信指丈夫受社會風氣影響犯案。
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