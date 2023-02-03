理大衝突｜突圍逃離時被捕　三被告開審後認暴動罪　還柙下周四判刑

【有線新聞】2019年理大衝突，8人被控暴動，再有3人開審後認罪，還柙至下周四判刑。

案情指2019年11月18日，大批佔據理大的示威者企圖突圍逃離，3名被告逃走至尖沙咀科學館後被捕。辯方求情時指26歲無業男被告已知錯，希望在傳召證人階段前認罪獲得減刑；另外兩名被告現為夫婦，她為丈夫寫求情信指丈夫受社會風氣影響犯案。