i-Cable
HOY TV
CABLE TV
新聞
財經
生活
新聞
財經
生活
有線會員專區
娛樂
劇集
體育
賽馬
電視節目表
客戶服務
搜尋
返回
按輸入鍵開始搜尋
簡約公屋｜政府先選址後諮詢 何永賢稱時間緊迫︰完成歷史任務定必交地
i-Cable
2023年02月04日
【有線新聞】房屋局局長何永賢說，政府在公布簡約公屋選址後才做地區諮詢，原因是興建時間緊迫，不能用以往思維做事，承諾一旦土地長遠用途出現，局方必定會交還土地發展。
何永賢︰「我是要很快地協助到一群居民，我形容為一隻救生艇，在處理一隻救生艇時，一定要把所有要進行的工作平衡壓縮去做，否則不會達到目標。簡約公屋可以說有個歷史任務，它總會完成這個歷史任務，而每一塊地的長遠用途出現時，我們都一定會交回。」
港聞
新聞資訊
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日
下一則新聞
下一則新聞
全面通關｜曾留海外經港北上須核酸 楊潤雄︰做法對內地負責 難料訪港旅客人次
港聞
新聞資訊
今天
推薦閱讀
曼谷自由行注意！台女星安于晴稱被泰警勒索2.7萬銖 泰警改口認有收錢
旅遊
娛樂
生活
有線生活
2023年01月31日
滙豐、恒生檢討員工薪酬 中基層員工加薪幅度或跑贏通脹
財金焦點
財經資訊
2023年01月30日
英國四歲童智商達139 成門薩最年輕成員 能以六種語言數數 開始閱讀《哈利波特》
即時新聞
新聞資訊
2023年01月27日
東京新酒店25間推介 最平$137！超大露天溫泉／無邊際泳池／房內睇櫻花／1分鐘到JR
旅遊
生活
有線生活
2023年01月25日
香港奇案｜法醫解構99年模特兒彭楚盈白骨案 憑面形重組法及相片重疊法認出身分
生活
有線生活
2022年07月03日
一線搜查｜直擊運輸署排隊黨如何吸金、即場招客 市民：冇咗排隊黨可能15分鐘就走得
生活
有線生活
2023年01月31日
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋 為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
生活
有線生活
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司 舌舐醬油樽 壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！ 私家車司機高EQ回應獲讚
生活
有線生活
2023年01月31日
Netflix宣布打擊共享帳戶 非同住者須額外收費 符合一條件仍可共享
即時新聞
新聞資訊
2023年02月02日
一線搜查｜男子新年食隔夜菜 腹痛嘔血送院 醫生揭消化道出血原因｜5類食物不宜隔夜翻熱
健康
有線生活
2023年01月27日
一線搜查｜PCR自費核酸全港檢測點一覽 最平$90！最快6小時有結果 港人外遊必知
旅遊
生活
有線生活
2023年01月31日