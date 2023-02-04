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簡約公屋｜政府先選址後諮詢　何永賢稱時間緊迫︰完成歷史任務定必交地

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】房屋局局長何永賢說，政府在公布簡約公屋選址後才做地區諮詢，原因是興建時間緊迫，不能用以往思維做事，承諾一旦土地長遠用途出現，局方必定會交還土地發展。
何永賢︰「我是要很快地協助到一群居民，我形容為一隻救生艇，在處理一隻救生艇時，一定要把所有要進行的工作平衡壓縮去做，否則不會達到目標。簡約公屋可以說有個歷史任務，它總會完成這個歷史任務，而每一塊地的長遠用途出現時，我們都一定會交回。」
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