旺角寵物店疑結業後遺四貓　其中一隻死亡　警列殘酷對待動物

【有線新聞】旺角有寵物店懷疑結業後遺留四隻貓，其中一隻已死去，警方列作殘酷對待動物案。

愛護動物協會人員到場將貓屍放入膠袋，其餘三隻貓放入鐵籠運走。現場是西洋菜南街154號一間寵物店，昨晚10時許，警方接報指一間懷疑已結業的寵物店遺留貓隻無人照顧，警員和消防到場破門入內，發現店內有四隻貓懷疑缺乏照顧。