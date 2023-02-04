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大角咀富貴大廈有單位起火　五人送院、四貓死亡

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】大角咀有劏房單位起火，五人吸入濃煙不適送院。
起火低層單位火勢猛烈，火舌夾雜濃煙升上半空，濃煙籠罩大廈各個樓層，消防接獲多人求助，升起雲梯協助居民離開，有人被濃煙熏黑，有人無穿上衣、赤腳逃生。上午10時許，富貴大廈一個低層單位起火，消防出動一隊煙帽隊用一條喉灌救，約一小時後將火勢撲熄，期間疏散50多名居民，五人吸入濃煙不適送院，在起火單位發現四隻貓死亡，消防不排除是電器引起火警。
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