氣球風波｜布林肯押後訪華　斥中方侵犯主權　王毅：要及時溝通免誤判

【有線新聞】美國國防部指在拉美地區上空發現另一個懷疑中國間諜氣球，國務卿布林肯則因應早前中方氣球進入美國領空，宣布押後訪華。中共中央外事辦主任王毅與布林肯通電話，指雙方要及時溝通，避免誤判。

美國國防部指，在蒙大拿州監察到的疑似中國間諜氣球改變路線，目前在中部地區上空，並向東面飄移；又稱氣球有機動性，並非只是隨風飄蕩，估計還會在美國空域逗留多數天。

國防部其後又稱發現另一個疑似中方間諜氣球，正橫越拉丁美洲地區，不過無提及具體位置。有官員透露按氣球目前路徑應不會進入美國。

原定下周初訪華的國務卿布林肯，於華盛頓與到訪的南韓外長朴振會面。他表示氣球風波不利於與中方進行建設性訪問、破壞了訪華目的，決定押後行程，已經知會中央外事工作委員會辦公室主任王毅。

布林肯：「我這天和王毅通電話，明確表示這監視氣球在美國領空，明顯侵犯美國主權和國際法，這行為不負責任。中國決定在我來訪前夕採取這項行動，不利我們計劃進行的實質討論。」

布林肯稱計劃在條件許可下訪華，強調美方仍致力於與中方溝通，首要工作是令氣球離開美國領空。白宮發言人表示，總統拜登及其他官員一致同意布林肯此時出訪中國並不合適。

在北京，外交部稱王毅與布林肯通電話，雙方就冷靜及專業態度處理事件進行溝通；王毅指中國是負責任國家，一貫嚴格遵守國際法，不接受無端的臆測及炒作，強調雙方要及時溝通，避免誤判。

外交部重申進入美國領空的是中方民用氣象無人飛艇，受西風影響嚴重偏離航線，在不可抗力下誤入美國，無意侵犯別國領空；又指有美國政客及媒體借題發揮抹黑中國，對此堅決反對。