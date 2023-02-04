美國俄亥俄州火車出軌引發大火

【有線新聞】美國俄亥俄州，有火車出軌引發大火。

現場火勢猛烈，大量濃煙湧上半空。

事發於周五晚，俄亥俄東部的東巴勒斯坦城有列車出軌後爆炸，引發大火。當局疏散火場周圍1.6公里的居民，又開設臨時庇護中心，警方正調查事故原因。