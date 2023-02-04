岸田文雄罷免反同性婚姻秘書官

【有線新聞】日本首相岸田文雄罷免發表反對同性婚姻言論的秘書官荒井勝喜。

荒井勝喜早前接受傳媒採訪時稱，雖然尊重人權及價值觀，但討厭看到同性伴侶，亦討厭有同性伴侶的鄰居。他稱同性婚姻一旦合法化，會令部分人離棄國家。

荒井言論一出大受抨擊，他其後撤回並道歉。岸田文雄批評相關言論荒謬，不符建立包容性社會的的政策，會考慮罷免荒井。

荒井勝喜前年10月起，一直擔任岸田文雄的秘書官。