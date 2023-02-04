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加拿大據報曾偵察懷疑中國間諜氣球進入領空

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
加拿大據報曾偵察懷疑中國間諜氣球進入領空

【有線新聞】加拿大傳媒報道，當局一周前已偵察到有懷疑中國間諜氣球進入領空。

加拿大CTV電視網引述消息人士稱，目前已進入美國領空的氣球，先飛越加拿大北極地區、艾伯塔省和薩斯喀徹溫省，至周四進入美國蒙大拿州，當局全程追蹤監視。
消息人士指，氣球還可能釋出一個較小的物體，或對飛機構成威脅。又指美國情報部門知悉，除了目前在美國上空的氣球外，還有至少四個來自中國的氣球，包括在拉美地區上空發現的氣球。
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