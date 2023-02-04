理大衝突｜11人暴動罪成　柙至月中求情　官：被告不可能誤闖現場

【有線新聞】2019年理大衝突，11人響應網民的拯救行動，裁定暴動罪成，還柙至本月18日求情。

2019年11月18日有人發起行動，營救困於理大的示威者，有人堵路、擲汽油彈，警方在彌敦道拘捕200多人，其中11人否認暴動罪。法官裁決指，案發時理大事件眾所周知，被告不可能在警方圍捕前一刻才誤闖現場，有人在社交媒體發起拯救行動，目的是分散在理大的警力，以營救被困校示威者屬蓄意留在現場，裁定全部人暴動罪成，其中兩名被告當日管有索帶，另被裁定意圖損壞財產罪成。