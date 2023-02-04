落馬洲車場有貨車起火　波及兩貨車

【有線新聞】落馬洲一個車場有貨車起火，無人受傷。

觀眾提供片段看到有貨車著火焚燒，火勢猛烈、濃煙升上半空。下午三時許，青山公路新田段永平村一個車場，一架貨車著火焚燒，波及旁邊兩架貨車及鐵皮屋內雜物，消防出動一條喉及一隊煙帽隊，大約廿分鐘將火救熄，警方及消防正調查起火原因。