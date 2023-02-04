返回
按輸入鍵開始搜尋

猴痘病毒｜增一宗輸入個案　40歲男上月訪日　曾有高風險接觸

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】本港新增一宗猴痘輸入個案。
40歲男患者上月14日至24日曾到日本，返港後一星期出現口腔潰瘍，翌日低燒、頭痛，身體及生殖器官出現紅疹，曾向私家醫生求醫，昨日到仁濟醫院急症室求診，目前在瑪嘉烈醫院單獨隔離，情況穩定。衞生防護中心初步調查指該男子逗留日本期間於潛伏期內曾有高風險接觸，出現病徵後沒有密切接觸者，中心安排兩名同住家人檢疫和接種猴痘疫苗。
其他人也在看
一線搜查｜元州邨住戶窗外齊掛紅膠袋　為辟邪？環保再用？街坊解答真正用途
2023年01月30日
日本高中生「口水手指」摸壽司　舌舐醬油樽　壽司郎母企股價蒸發逾10億港元
2023年02月02日
免費機票｜Hello Hong Kong起動　機管局送港人8萬張免費機票　派發日期＋領取方法一文看
2023年02月03日
一線搜查｜青衣灝景灣錯收管理費20年　管理公司拒賠償　法團主席：我都覺得震驚
2023年02月02日
一線搜查｜中年漢人肉霸咪錶車位：你兜多個圈啦！　私家車司機高EQ回應獲讚
2023年01月31日
Netflix宣布打擊共享帳戶　非同住者須額外收費　符合一條件仍可共享
2023年02月02日