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猴痘病毒｜增一宗輸入個案 40歲男上月訪日 曾有高風險接觸
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2023年02月04日
【有線新聞】本港新增一宗猴痘輸入個案。
40歲男患者上月14日至24日曾到日本，返港後一星期出現口腔潰瘍，翌日低燒、頭痛，身體及生殖器官出現紅疹，曾向私家醫生求醫，昨日到仁濟醫院急症室求診，目前在瑪嘉烈醫院單獨隔離，情況穩定。衞生防護中心初步調查指該男子逗留日本期間於潛伏期內曾有高風險接觸，出現病徵後沒有密切接觸者，中心安排兩名同住家人檢疫和接種猴痘疫苗。
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