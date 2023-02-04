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旺角電單車撞鄰線的士 23歲司機傷重不治
i-Cable
2023年02月04日
【有線新聞】旺角有電單車與的士相撞，電單車司機死亡。
23歲男司機送往伊利沙伯醫院搶救，最終傷重不治。晚上七時許，這名男子駕駛電單車載著25歲男乘客，沿亞皆老街往旺角方向行駛，駛到近太平道對開與隔離線一輛的士相撞，滑行10多米後倒地，兩人受傷，救護員接報到場將他們送院。警方正調查意外原因。
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