旺角電單車撞鄰線的士　23歲司機傷重不治

【有線新聞】旺角有電單車與的士相撞，電單車司機死亡。

23歲男司機送往伊利沙伯醫院搶救，最終傷重不治。晚上七時許，這名男子駕駛電單車載著25歲男乘客，沿亞皆老街往旺角方向行駛，駛到近太平道對開與隔離線一輛的士相撞，滑行10多米後倒地，兩人受傷，救護員接報到場將他們送院。警方正調查意外原因。