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雀鳥誤中老鼠膠數目急升　嘉道理農場籲政府立法禁用

  • i-Cable
  • 2023年02月04日
【有線新聞】嘉道理農場說近日誤中老鼠膠陷阱的雀鳥數目急升，呼籲停用老鼠膠。
嘉道理農場上個月接收至少25隻野鳥，都是誤中老鼠膠陷阱受傷，他們解釋老鼠膠會黏住小昆蟲，雀鳥覓食時容易誤中陷阱，難以擺脫黏力，受困多天後死亡。嘉道理農場形容使用老鼠膠是最殘忍的防治鼠患方法，令被黏住的野生動物承受長期痛苦，新西蘭和愛爾蘭已經禁用，呼籲特區政府考慮跟隨立法禁止，社會亦應該自行停用。
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