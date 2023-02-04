MIRROR演唱會｜阿MO準備拆尿喉　下周用外骨架「學行」

【有線新聞】MIRROR演唱會事故，受傷舞蹈員阿MO李啟言準備拆尿喉，下周用外骨架「學行」。

他爸爸李盛林牧師在代禱信說，阿MO下星期按醫療計劃利用外骨架治療、學習行路，醫生正考慮幫他拆除尿喉，方便使用外骨架時活動，同時減少尿道感染的機會，但血壓要保持正常，才可以拆除。