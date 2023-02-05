美軍擊落中國監視氣球　中方斥執意動武違國際慣例

【有線新聞】美軍F-22戰機發射導彈，在南卡羅來納州對開大西洋上空擊落飛越美國領空的中國氣球，總統拜登稱周三已下令擊落，國防部待氣球進入海面上空才行動，中方批評美國執意動用武力，嚴重違反國際慣例，將保留作進一步反應的權利。

有人拍攝到美國南卡羅來納州上空巨型氣球被擊中一刻，爆開後墜落。國防部長奧斯汀指，中國利用氣球偵察美軍戰略基地，美軍剛過去周六下午出動F-22戰機發射一枚AIM-9X空對空響尾蛇導彈，擊落氣球。軍方指殘骸墜落離岸近六海里、水深約14米的位置，海軍調派多艘艦艇打撈，據報會送往弗吉尼亞州聯邦調查局實驗室分析。當局一度呼籲沿岸民眾切勿觸摸及帶走可能散落地面的氣球殘骸，以免影響調查。

擊落氣球前，聯邦航空局一度下令南卡羅來納州和北卡羅來納州三個機場暫停航班升降，數小時後恢復航班。總統拜登稱周三接報有監視氣球時已下令盡快擊落，國防部決定待氣球進入海面上空才行動，以免危害地面人員。