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台灣佛光山星雲大師圓寂

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  • 2023年02月06日
【有線新聞】台灣佛光山星雲大師圓寂，終年95歲 。
星雲大師祖籍江蘇江都，俗名李國深，童年時已出家，1949年後遷台。星雲大師弘揚佛法數十年來，於全球創建三百餘所寺院，包括美國西來寺等當地第一大寺；又致力兩岸佛學交流，捐助大陸興建學校及醫院，但與北京的關係一度因海外收容異見人士轉差。
報道指星雲大師近年多次中風住院，腦部萎縮退化，到周日上午氣喘及無法進食，血壓亦不穩，下午乘車離開長庚醫院後，5時左右在佛光山上圓寂。
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