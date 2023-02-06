全面通關｜羅湖口岸重新開放　免檢疫毋須預約　有旅客嫌健康申報麻煩

【有線新聞】香港與內地恢復全面通關，羅湖口岸早上六時半重新開放，大批市民一早過關。有旅客說不用再做核酸檢測及不用預約很方便。

早上約6時，首班東鐵綫列車抵達羅湖站，不少人拖着行李箱落車。口岸未夠鐘，大批乘客在閘機前等候。搭正六時半，過關的人急不及待，跑去櫃位和自助通道辦理出境手續。

羅湖封關三年後重新開放，出入境旅客都不用再做核酸檢測，除非往內地前七日到過海外或台灣。張先生：「方便，方便很多人。（記者：對你來說如何方便？）可以隨時出入境，不用等候。」麥女士：「不用驗核酸，又不用上網預約。（記者：羅湖口岸重開方便你嗎？）當然方便得多，一過關後便坐火車回去。」

旅客入境內地前，仍要預先填好健康申報，有長者遇到阻滯。莫先生：「他說過來填寫申報表，但一張紙都沒有，全部要手機，但我們長者有手機都不懂用。我說我回家了，我明天再看情況過來，他就馬上讓我過，是很混亂。他拍下我的回鄉證，拍下就可以追蹤，職員特別放行。」

整個過關流程約十分鐘，不少旅客過關後，立即到關口旁的汽車站，買車票轉往其他省市。 陳女士：「去順德，（羅湖）這邊我們較方便，以往幾十年都是從這邊過關。」

羅湖口岸重開後，開放時間與疫情前一樣，由每日早上六時半至午夜十二時。