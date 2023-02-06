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美國警犬偷食同袍三文治　被指有前科、不配合調查　警局不敵輿論放棄「起訴」

  • News Editor
  • 2023年02月06日
美國警犬偷食同袍三文治　被指有前科、不配合調查　警局不敵輿論放棄「起訴」

【有線新聞】美國密歇根州懷恩多特有「警員」知法犯法，在警局內偷竊被調查，引起「公憤」，當局最終不敵輿論壓力，決定不起訴。

知法犯法的「警員」是警犬Ice，牠上月趁警員Cade Barwig離開工作崗位，偷吃他剩餘的半份芝士莎樂美腸三文治，當Barwig與同事返回工作崗位時，發現午餐不翼而飛，「我才意識到警犬Ice在這裡，知道牠做過什麼事。」Barwig形容，其他同事一般都不會偷吃他的午餐。

Ice偷食三文治，民眾支持無罪。懷恩多特警局fb圖片

對於午餐被偷吃了一半，Barwig表示原諒Ice，「牠為這個城市做了很多好事，值得一份三文治，但不是我的三文治，但仍然值得一份三文治。」

懷恩多特警局上月在Facebook發文，指偷竊不但是犯罪，道德上亦是錯誤，強調警察誓言中，承諾會保護人民財產。警局指，Ice引用憲法權利「保持沉默」，又形容牠不配合調查，而且早有「前科」，曾翻遍伸手可及的垃圾桶，亦被指在同事行過時直接拿走食物。警方指，有公眾發起「#NoChargesForIce（不起訴Ice運動）」，稱如果繼續調查將面對大規模抗議，因為公眾不會相信Ice有罪，故Ice不會面對任何起訴。

Ice參與了數百次緝毒行動，有一次在底特律一間屋的牆上發現超過一公斤海洛英，又發現偷車賊逃走，辦案能力超卓。

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