初選案｜區諾軒、趙家賢等四人列控方證人　林景楠及伍健偉改認罪　16被告不認罪

【有線新聞】民主派初選案，47人被控串謀顛覆國家政權開審，林景楠及伍健偉認罪，劉偉聰、黃碧雲等16人不認罪。

案件先安排18名被告答辯，其中16人不認罪包括李予信、劉偉聰、彭卓棋、鄭達鴻、黃碧雲、陳志全、楊雪盈、何啟明、施德來、柯耀林，還有正還柙的吳政亨、何桂藍、林卓廷、梁國雄、余慧明及鄒家成。至於前元朗區議員伍健偉認罪，在庭上說了一句「我顛覆極權國家未成功」，「阿布泰」創辦人林景楠亦認罪。律政司透露林景楠連同另外三名被告區諾軒、趙家賢、鍾錦麟會擔任控方證人，在庭上作供。

這宗屬於高等法院的案件，由於被告人數眾多，轉到西九龍裁判法院審訊。控罪指民主派47人策劃或參與初選，串謀以非法手段嚴重阻撓特區政權機關履行職能、顛覆國家政權。

三位國安法指定法官陳慶偉、李運騰、陳仲衡負責審理，批准被告在庭上用電腦抄筆記，但不可以與外界溝通，懲教署可以基於保安理由，不容許他們帶電腦回羈留室，法庭不會、亦無權干預。

律政司計劃傳召專家證人解釋社交平台Facebook及YouTube的功能和運作，何桂藍的代表大律師反對，法官質疑控方沒有按《刑事訴訟程序條例》盡早通知被告。律政司說因為有大量文件要處理，相信被告不會反對專家證供。法官認為他的想法非常樂觀，不應該期望審訊會很暢順，期間有被告在犯人欄內大叫「too simple, sometimes naive」，質疑律政司太天真，法官陳慶偉警告他們要尊重法庭。

這宗震撼政壇的案件預計審訊90天，開審第一天就有過百人排隊入庭旁聽，包括多國領事館人員。警方在外圍加強布防，帶同搜查犬巡邏，直升機在法院大樓上空盤旋。