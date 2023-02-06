教宗方濟各指將同性戀定罪不公正　支持民事結合獲法律保障

【有線新聞】教宗方濟各表示將同性戀定罪並不公正。

方濟各周日結束非洲訪問行程，離開南蘇丹首都朱巴。他於回程航班上舉行記者會形容同性戀者也是上帝的孩子，將同性戀定罪是一種罪惡，而且不公正，性小眾亦不應被邊緣化。他重申教會不允許同性伴侶舉行聖禮，但支持民事結合，讓同性伴侶在醫療和退休金等福利上獲得法律保障，同行另外兩名大主教以及神職人員亦表示贊同。