給十九歲的我｜張婉婷向阿聆道歉　指不可用法律「撻啲女仔」　如未獲同意不再公映

【有線新聞】紀錄片《給十九歲的我》因未取得其中一名學生同意書公映，引起爭議，今日起暫停公映。「牛下女車神」李慧詩亦表示，未獲知會下「被出鏡」，明言「這部電影我不會看。」導演張婉婷承認溝通不足，向不願公映的主角阿聆道歉，稱「你開心返啲啦，我哋𠵱家唔做喇」。

女主角之一阿聆早前開腔表達不滿，《明周文化》轉述指，據她及當年見證拍攝過程的師生了解，影片只供「校內放映／籌款用途」，從無公映心理準備。張婉婷出席商台節目時表示，事先知道阿聆只接受電影包場或在電影節放映，不希望公開播放，但早前優先場觀眾對電影及一眾角色反應正面，故認為公映不會有負面影響。

張婉婷向主角道歉 稱對公映理解不同

張婉婷表示：「唔可以用法律『撻』啲女仔」，認為校方在這方面有做到。她稱，事件中在「情」方面做得不足，從而使主角感到困擾，就此道歉。張婉婷提到，拍攝過程中有主角中途表示放棄拍攝，稱只要主角不想拍攝就可以隨時離開。

她續指，其後有電影公司提出將紀錄片發行，當時曾向五名女主角轉達訊息，並理解留下來的主角都接受發行紀錄片。她承認與女主角就公開放映的理解或有不同，指她作為電影人，公開放映在戲院進行屬正常，但學生則可能有其他理解。

張婉婷：如未獲同意不再公映

張婉婷考慮參演學生2011年曾簽署可以公映的〈英華女學校 學校重建計劃 紀錄片拍攝事宜同意書〉，之後的放映活動阿聆的家人亦有到場，因此當時認為她已解開心結，在她無簽署第二份同意書下仍然放映。張婉婷表示，會再嘗試與阿聆溝通，如果她仍不願意，電影就不會再上映。

另外，張婉婷團隊2016年遠赴日本跟指其中一名女主角馬燕茹參加亞洲單車錦標賽，並採訪同樣有參賽的李慧詩，其後片段收錄於紀錄片中。李慧詩昨日發文，不滿未獲知會下「被出鏡」，明言「這部電影我不會看。」張婉婷向李慧詩致歉，解釋當時向她訪問，是得到單車總會方面同意。

原意為替英華女校籌款的《給十九歲的我》，講述英華女學校六名學生於校舍暫遷重建期間，以至入讀大學的成長經歷，更獲2022年度香港電影評論學會大獎「最佳電影」。

《給十九歲的我》去年八月參與第46屆香港國際電影節，為世界首映，其後四個月在不同戲院上映。

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