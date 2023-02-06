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氣球風波｜副外長謝鋒向美提嚴正交涉　斥執意濫用武力損關係

  • i-Cable
  • 2023年02月06日
【有線新聞】副外長謝鋒向美國駐華使館負責人就美國擊落中國無人飛艇提出嚴正交涉。
謝鋒強調中國的民用無人飛艇誤入美國領空，完全是由不可抗力導致的意外、偶發事件，不容歪曲抹黑，但美國置若罔聞，執意對即將離開美國領空的民用飛艇濫用武力，所作所為嚴重衝擊、損害兩國元首在峇里會晤以來，雙方穩定中美關係的努力和進程；中方堅決反對及強烈抗議，敦促美方不得採取進一步行動損害中方利益，不得升級、擴大緊張局勢；中方密切關注事態發展，堅決維護中方企業正當權益，捍衛中方利益和尊嚴，保留作出進一步必要反應的權利。
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