給十九歲的我｜張婉婷：或不再公映　冀致電李慧詩道歉　有女生疑遭誤導才簽同意書

【有線新聞】紀錄片《給十九歲的我》放映風波，導演張婉婷再向片中女學生道歉，說如果她仍然反對公映，電影不太可能再上映。

電影《給十九歲的我》，張婉婷說事前知道女主角阿聆不同意電影公開放映，但她的家人後來有到放映會，令她以為阿聆的心結已解開，又說電影沒有可能剪走阿聆的部分。張婉婷：「我剪輯了三年，這洪荒之力都很要命，我未想過因為要與學校和發行公司研究，我非常不好意思、我對不住她。我希望認識10年來的情誼她還記得，阿聆你開心一些吧，我們現在不做了，你知不知道？」

另一名主角在社交媒體說電影決定上映前，攝製隊跟她說所有人已簽署同意書，只差她一位未簽，她沒考慮太多就簽了。

電影中還有香港單車運動員李慧詩七年前在日本比賽時的訪問片段，李慧詩說完全不知情，形容「氣在心頭」，張婉婷說是單車總會安排訪問。張婉婷：「希望李慧詩講當時的經驗作出鼓勵及讓（女生）媽媽知道，這些有同領隊講，李慧詩完全不知情，我想打電話道歉，她或者有些錯愕。」張婉婷說會再跟英華女學校以及計劃發起人、前校長李石玉如會面，尋求解決方法。

私隱專員公署說已主動聯絡學校了解，若有人或機構透過拍攝影片去識別個別人士身分，有機會涉及收集當事人的資料，必須遵從《私隱條例》等規定，除非得到當事人的自願及明確同意，否則資料只限用於收集時列明的目的，公署說暫時未接獲投訴或查詢。

香港體育記者協會對於張婉婷未經批准採訪李慧詩表示遺憾，認為張婉婷的行為可能會影響本地傳媒形象，甚至令本地媒體將來申請採訪海外賽事時增添無謂關卡。