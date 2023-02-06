日本15歲超新星跑手朱瑛里　被指美貌實力兼備　爆紅後難抵壓力宣布退賽

【有線新聞】日本15歲跑手朱瑛里（ドルーリー朱瑛里／Drury Sheri）上月一戰成名，兼具混血外表、長跑實力於一身，一躍成日本跑界矚目新星，獲當地傳媒封為「陸上天使」。但「人紅事非多」，朱瑛里不堪成名壓力，導致精神疲勞，最終決定退出昨日（5日）的賽事。

目前就讀岡山縣津山市鶴山中學校的朱瑛里，日前宣布退出於琵琶湖舉行的「全國中學生越野跑大會」，未能達成挑戰越野賽的願望。她透過律師發聲明，指在上月「全日本都道府縣女子驛傳」的長跑接力賽事後，獲得外界的廣大關注，因大量報道和採訪導致精神疲勞，生活環境出現巨大轉變，讓她沒法像往常一樣自由地練習，最終被迫退出比賽。

承諾繼續跑步 冀過普通生活

在聲明中，朱瑛里稱感謝各界的支持，惟難以應付各家媒體記者，甚至向鄰居和同學進行採訪，報道她在田徑比賽以外的日常生活，再加上群眾擅自拍攝，讓她感到非常不安，只希望支持者只需靜靜地看著她，「即使偶然碰見我，也請不要對我錄影或搭話。」朱瑛里強調並非因而放棄跑步，期望升上高中可過著普通生活的同時，亦可兼顧田徑比賽。

加日混血 曾言不喜歡受關注

據日媒報道，父母來自加拿大及日本，故朱瑛里擁有混血兒外貌，在上月15日的接力賽，於3公里區間中連續超越17人，跑出9分2秒佳績。及後再於29日的「岡山縣內市町村別對抗驛傳」中，以9分40分完成賽事，破該區間紀錄。當時已飽受成名之苦的朱瑛里曾於賽後接受訪問，表示「自己不太喜歡太受關注」。

一度以短跑為主 去年曾奪長跑冠軍

朱瑛里從小學四年級開始田徑生涯，起初以短跑為主，後來參加當地馬拉松比賽後，發現更適合跑中長距離。去年曾在「全國中學田徑錦標賽」中奪得1,500米冠軍。