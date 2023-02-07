加拿大救生艇計劃｜開放式工作簽證（OWP）延長申請期　部分港人或未能居留須回港　即睇最新措施

【有線新聞】加拿大宣布延長「港人救生艇計劃」部分措施兩年，開放式工作簽證（Open Work Permit、OWP）截止申請日期由原定今日（2023年2月7日）延至2025年2月7日，同時申請者需於5年內獲加拿大認可的大專或以上學歷資格的期限亦放寬至10年，申請人可與配偶和子女一起赴加拿大生活，惟今次放寬不適用於工作移民的永久居留申請，部分港人或須回港。

開放式工作簽證（OWP）最新安排

截止申請日期：2025年2月7日

畢業年期要求：10年

學歷要求：加拿大認可教育機構或ECA學歷認證

配偶子女安排：可同赴加拿大

未統一放寬申請期限 部分港人未符條件合法居留

加拿大放寬救生艇計劃令更多港人符合資格，但未有涵蓋計劃的另一門檻工作移民（Stream B），導致有部分港人未符居留條件。由於工作移民要求申請人需有一年加拿大工作經驗，以及五年內大專程度或以上課程的畢業證書，故部分於2016及2017年畢業的合資格港人，即使符合工作時數要求後，卻不合乎「過去五年內大專畢業」的永久居留申請條件。

加拿大移民部長弗雷澤（Sean Fraser）解釋，今次放寬政策只適用於留學移民（Stream A）開放式工作簽證，並不適用於工作移民（Stream B）永久居留申請，代表工作移民即將到期的港人，若無法由「救生艇」政策外的其他途徑等申請永久居留，將在加拿大失去合法居留身份，將須回港或另覓出路。他稱，會檢視相關政策，現階段需更多資訊參考，不能倉促決定。