氣球風波｜拜登：擊落決定正確　料不損中美關係　美軍續打撈殘骸、暫無意交還

【有線新聞】美國總統拜登表示，擊落中方氣球的決定正確，相信不會影響兩國關係，美軍繼續打撈氣球殘骸。白宮官員稱，暫時無計劃將殘骸交予中國。對於會否要求華府歸還殘骸，中方強調氣球不是美國，將堅決維護自身正當合法權益。

進入美國領空的中國氣球最終被戰機擊落，總統拜登表示相信事件不會削弱中美關係，「不會，我們明確向中國表明打算做甚麽，他們明白我們的立場，我們不會退縮，我們做了正確的事，不涉及削弱或加強關係的問題，這是現實。」拜登強調由氣球進入美國境內起，已要求國防部盡快將它擊落，否認待事件曝光後才下命令。

美軍繼續打撈上周被擊落的中國氣球殘骸，在南卡羅來納州對開海域，即氣球被擊落的區域設立臨時安全區，禁止未經批准船隻駛過。負責擊落行動的空軍司令指，氣球約60米高，負重高達幾千磅，不排除氣球上有炸藥，是決定在海洋上空擊落氣球的因素之一。

碎片墜落約14米深的淺水區，散布範圍約11公里，預計短時間內能完成打撈工作。白宮國家安全委員會發言人柯比指，希望收集到的殘骸可提供關於氣球有價值的資訊，目前無意向中方交還殘骸，又重申擊落氣球符合國際法。

柯比亦強調，國務卿布林肯訪華行程受事件影響，只是被推遲，並沒有取消，會待時機成熟時與中方重新安排。