簡約公屋｜陳國基指能解基層急切需要　相信可讓市民提早上樓

【有線新聞】簡約公屋落戶啟德引起區內居民反對，署理行政長官陳國基說，項目能改善基層住屋環境，形容是「全個社會做了好事」。簡約公屋的社會價值並非金錢可以衡量。

署理行政長官陳國基說知道區內居民有不同憂慮，陳國基：「有些人擔心樓價，樓價會因此受影響。每件事我們都知道，大家有不同考慮。只要大家本著願意幫助（基層）解決住屋問題的心，這樣一個標準，大家這樣去想時，其他問題一定是容易解決。簡約公屋在（住屋）環境方面對他們而言一定好很多，對小朋友成長一定有幫助。所以我希望這方面的社會價值，大家不可以用金錢來衡量。」

項目兩年建築期及五年使用期屆滿後，陳國基重申政府會歸還土地，簡約公屋只是臨時用途，陳國基：「不會改變（原有規劃）用途，所以只是幾年間的時間。我相信能夠提早讓有需要的人上樓，我相信是全個社會做了好事，希望大家能夠發揮互助互諒，互相幫助的精神。」

房屋局局長何永賢亦在《大公報》撰文，說如果簡約公屋選址偏遠，會被批評吸引力不足，位置理想又被質疑不合理，任何解決方法都會變成行不通。對於有人認為啟德新發展區地點太好，居民入住後會不肯搬走，她說若居民放棄三次揀樓機會，會在輪候傳統公屋隊伍中被剔除，亦不可以再居於簡約公屋。

香港測量師學會會長黃國良認為在啟德興建簡約公屋不會影響私樓樓價，黃國良：「以何文田區為例，周圍都是何文田邨，豪宅都是周邊建，相信對樓價沒大影響。整個啟德這麼多私人發展項目佔的比例很大，有人說影響樓價，政府當時也興建了疫情隔離設施，都興建了在這裡。」