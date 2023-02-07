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英冠 布力般流浪0比0韋根
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2023年02月07日
【有線新聞】英格蘭冠軍聯賽，布力般流浪主場，跟韋根踢成0比0。
藍白衫的布力般，3分鐘有次黃金機會，比列頓射門未夠角度，被門將撲走。對上7輪聯賽未贏過的韋根，辛蘭尼遠射太正，同樣過不到門將一關。布力般的突擊有威脅，但再次浪費機會，哥斯迪路一控一射，遠柱出底線。韋根的哥林蘭治推順起腳，被門將撲出底線。
換邊後，韋根的馬田基利近門射入，但空歡喜一場。隊友哥林蘭治，撞門將犯規在先，入球作廢。補時禁區一輪混戰，布力般未能轉化成入球，0比0完場。布力般排第7，韋根繼續包尾。
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