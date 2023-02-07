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初選案｜外交部駐港公署斥美方干擾香港司法 敦促停止拙劣政治表演
i-Cable
2023年02月07日
【有線新聞】外交部駐港特派員公署堅決反對美國國會議員及相關機構，妄議本港的初選案。
發言人指，初選案的反中亂港份子不單嚴重干擾破壞本港民主選舉制度，亦涉嫌觸犯國安法，強調權利自由不能突破國家安全底線，批評個別國家政客，抱持虛偽的雙重標準將政治操弄凌駕於法律之上，公然詆毀香港人權法治狀況，干預特區正常司法，敦促他們立即停止拙劣的政治表演。
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