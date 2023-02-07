初選案｜控方指吳政亨參與策劃「三投三不投」聯署　促使結果具約束力

【有線新聞】控方在開案陳詞的附件詳細講述不認罪的16名被告如何透過初選犯罪，其中第五被告吳政亨被指有份參與策劃，包括舉辦「三投三不投」聯署，促使初選結果變得有約束力。

初選案五名被視為「組織者」的被告只有吳政亨不認罪，控方直指他是戴耀廷的支持者，2016年有份參與「雷動計劃」，爭取民主派議席過半。到2020年民主派初選，他以筆名「李伯盧」發起「三投三不投」聯署，提出三項原則，凡是反對舉辦初選、沒有參加初選或者不遵守初選結果的候選人，市民都不應該投，網上多番宣傳，戴耀廷都有轉載吳政亨「感激戴教授加持」。

控方又說吳政亨在網上寫文提議舉辦初選論壇後，其他「組織者」有舉辦到，而在初選投票日吳政亨在網站整了一個地圖，顯示全港超過250個票站在哪裡，又派出多名義工做觀察員監察初選程序，說要確保公平公正。

約九頁的描述沒有說明吳政亨有否與另外四名「組織者」開會或協調，只是說搜獲的一個電腦檔案寫著吳政亨「有份同戴耀廷設計初選計劃」，又說「三投三不投」聯署令初選結果有約束力，這項選民主導的賞罰機制成為初選能夠成功的骨幹。

控方還在庭上播出吳政亨為初選製作的宣傳片，解釋「三投三不投」的理念。在他們的社交平台上見到片段仍然存在，觀看次數至今約近1,100次。