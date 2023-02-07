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給十九歲的我｜曾未經批准入場採訪李慧詩　張導稱由單車總會安排　會方否認有協助

  • i-Cable
  • 2023年02月07日
【有線新聞】電影《給十九歲的我》未經運動員李慧詩同意收錄其訪問片段，導演張婉婷解釋是單車總會安排，總會否認有派人協助。
李慧詩2016年到日本參賽，張婉婷未經批准在賽事現場訪問，近日她出席電台節目說是由擔任領隊的單車總會名譽董事協助安排訪問。單車總會否認有人在場協助，澄清當年代表隊由體院教練及工作人員組成，亦無名譽董事一職。
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