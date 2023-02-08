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簡約公屋｜工務小組討論　何永賢冀議員支持：助弱勢盡快脫困

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  • 2023年02月08日
【有線新聞】立法會工務小組討論簡約公屋計劃，房屋局局長何永賢說簡約公屋造價縮減9.5億元，日後亦可重用組件，希望議員能支持項目。
何永賢：「社會很多人士見到政策的初心是幫助一大群居住在惡劣環境的人。這是大規模的社會工程，有很重大的社會價值。我們勇於善用資源幫助弱勢社群，收窄社會上的貧富差異；我們聚焦民生和社會痛點，令社會上最有需要的人得到切實的協助、盡快脫離困境，我希望大家支持這個非常有社會價值、非常有意義的項目。」
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